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Сегодня, 15:30

ЦСКА — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

ЦСКА сыграет с «Факелом» в чемпионате России 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА встретится с «Факелом» в матче 13-го тура чемпионата России в субботу, 26 октября. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Факел» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 12-ти туров премьер-лиги армейцы набрали 23 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице. Команда из Воронежа с 10-ю баллами идет на 14-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

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Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)

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