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Сегодня, 12:46

ЦСКА — «Факел»: Чалов остался в запасе, Мусаев выйдет с первых минут

Виктория Кравченко
Федор Чалов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Тренерские штабы «Факела» и ЦСКА огласили составы на матч 23-го тура чемпионата России.

Встреча состоится сегодня, 7 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало — в 14.00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Мусаев.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Келлвен, Риванди, Глебов, Мендес, Айссауи, Заболотный, Чалов.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Черов, Мастерной, Сенхаджи, Магаль, Квеквескири, Альшин, Багамаев, Марков, Аппаев.

Запасные: Гудиев, Брызгалов, Суслов, Калинин, Акбашев, Якимов, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Максимов.

После 21 тура РПЛ ЦСКА занимает 4-е место, набрав 33 очка. «Факел» (26) идет на 11-й позиции.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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