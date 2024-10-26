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Сегодня, 15:17

ЦСКА — «Факел»: Пьянич, Мусаев и Мертенс начнут матч с первых минут

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ЦСКА и «Факел» объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Зделар, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Брахими, Селе, Мертенс, Ильин, Каштанов.

Перед началом игры армейцы идут на четвертом месте в таблице с 23 очками. Воронежцы занимают 14-ю строчку, имея в активе десять баллов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Факел».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)

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