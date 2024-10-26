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Сегодня, 08:30

ЦСКА — «Факел»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА встретится с «Факелом» в матче 13-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Факел» встретятся в матче 13-го тура чемпионата России в субботу, 26 октября. Игра будет проходить на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до игры и будет также доступна на сайте канала matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Факел». С ключевыми событиями игры можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

В 12 играх РПЛ сезона-2024/25 ЦСКА набрал 23 очка, «Факел» — 10. В предыдущем туре чемпионата армейцы победили «Ахмат» (1:0), воронежцы с тем же счетом уступили «Зениту» (0:1).

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)

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