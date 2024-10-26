ЦСКА встретится с «Факелом» в матче 13-го тура чемпионата России

ЦСКА и «Факел» встретятся в матче 13-го тура чемпионата России в субботу, 26 октября. Игра будет проходить на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до игры и будет также доступна на сайте канала matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Факел». С ключевыми событиями игры можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В 12 играх РПЛ сезона-2024/25 ЦСКА набрал 23 очка, «Факел» — 10. В предыдущем туре чемпионата армейцы победили «Ахмат» (1:0), воронежцы с тем же счетом уступили «Зениту» (0:1).