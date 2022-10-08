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Сегодня, 19:25

ЦСКА Федотова впервые не смог победить дома

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Красно-синие впервые после назначения Владимира Федотова на должность главного тренера не смогли победить в официальном матче на своей арене.

Ранее «Факел», «Ахмат» и «Краснодар» были повержены по разу, а «Урал» и «Сочи» — по два.

Заодно прервалась и голевая серия Хорхе Карраскаля, который отличался в пяти подряд домашних матчах премьер-лиги.

Домашние матчи ЦСКА под руководством Владимира Федотова

Дата

Турнир

Соперник

Счет

Голы

16.07.2022

Чемпионат

Урал

2:0

Обляков, Карраскаль

23.07.2022

Чемпионат

Сочи

3:0

Медина-2, Карраскаль

06.08.2022

Чемпионат

Факел

4:1

Кучаев, Медина, Чалов, Карраскаль — Гонгадзе

21.08.2022

Чемпионат

Ахмат

4:2

Чалов, Набабкин, Карраскаль, Медина — Конате, Бериша

10.09.2022

Чемпионат

Краснодар

4:1

Карраскаль, Чалов, Медина, Гайч — Рамирес

14.09.2022

Кубок

Урал

2:1

Виллиан Роша, Гайич — Юшин

28.09.2022

Кубок

Сочи

2:1

Кучаев, Чалов — Сарвели

08.10.2022

Чемпионат

Динамо

1:1

Виллиан Роша — Смолов

Итого: +7=1-0, мячи 22-7.

«Динамо» остается одним из самых неудобных соперников ЦСКА в чемпионатах России. В матчах с бело-голубыми армейцы набрали всего 40,98% очков.

Из регулярных соперников (больше 10 матчей) только «Зенит» (39,39%) доставляет красно-синим больше неудобств. Из редких оппонентов больше всего проблем ЦСКА доставили «Балтика», «Сочи» и «Океан».

Самые неудобные соперники для ЦСКА в чемпионате России

Команда

И

В

Н

П

М

О

% очков

Океан

4

1

1

2

4-6

4

33,33

Сочи

7

2

2

3

9-10

8

38,10

Балтика

6

1

4

1

6-5

7

38,89

Зенит

55

16

17

22

61-74

65

39,39

Динамо

61

19

19

23

79-79

76

40,98

Локомотив

63

24

11

28

80-72

83

43,92

Спартак

62

26

14

22

83-79

92

49,46

Краснодар

23

9

8

6

32-23

35

50,72
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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