ЦСКА Федотова впервые не смог победить дома

Сегодня, 19:25
ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Динамо» (1:1).
Красно-синие впервые после назначения Владимира Федотова на должность главного тренера не смогли победить в официальном матче на своей арене.
Ранее «Факел», «Ахмат» и «Краснодар» были повержены по разу, а «Урал» и «Сочи» — по два.
Заодно прервалась и голевая серия Хорхе Карраскаля, который отличался в пяти подряд домашних матчах премьер-лиги.
Домашние матчи ЦСКА под руководством Владимира Федотова
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
16.07.2022
|
Чемпионат
|
Урал
|
2:0
|
Обляков, Карраскаль
|
23.07.2022
|
Чемпионат
|
Сочи
|
3:0
|
Медина-2, Карраскаль
|
06.08.2022
|
Чемпионат
|
Факел
|
4:1
|
Кучаев, Медина, Чалов, Карраскаль — Гонгадзе
|
21.08.2022
|
Чемпионат
|
Ахмат
|
4:2
|
Чалов, Набабкин, Карраскаль, Медина — Конате, Бериша
|
10.09.2022
|
Чемпионат
|
Краснодар
|
4:1
|
Карраскаль, Чалов, Медина, Гайч — Рамирес
|
14.09.2022
|
Кубок
|
Урал
|
2:1
|
Виллиан Роша, Гайич — Юшин
|
28.09.2022
|
Кубок
|
Сочи
|
2:1
|
Кучаев, Чалов — Сарвели
|
08.10.2022
|
Чемпионат
|
Динамо
|
1:1
|
Виллиан Роша — Смолов
Итого: +7=1-0, мячи 22-7.
«Динамо» остается одним из самых неудобных соперников ЦСКА в чемпионатах России. В матчах с бело-голубыми армейцы набрали всего 40,98% очков.
Из регулярных соперников (больше 10 матчей) только «Зенит» (39,39%) доставляет красно-синим больше неудобств. Из редких оппонентов больше всего проблем ЦСКА доставили «Балтика», «Сочи» и «Океан».
Самые неудобные соперники для ЦСКА в чемпионате России
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Океан
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4-6
|
4
|
33,33
|
Сочи
|
7
|
2
|
2
|
3
|
9-10
|
8
|
38,10
|
Балтика
|
6
|
1
|
4
|
1
|
6-5
|
7
|
38,89
|
Зенит
|
55
|
16
|
17
|
22
|
61-74
|
65
|
39,39
|
Динамо
|
61
|
19
|
19
|
23
|
79-79
|
76
|
40,98
|
Локомотив
|
63
|
24
|
11
|
28
|
80-72
|
83
|
43,92
|
Спартак
|
62
|
26
|
14
|
22
|
83-79
|
92
|
49,46
|
Краснодар
|
23
|
9
|
8
|
6
|
32-23
|
35
|
50,72