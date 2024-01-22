Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

ЦСКА: где смотреть трансляции матчей зимой 2024

ЦСКА проведет зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ и Турции
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА вышел из отпуска 12 и 13 января. Подготовка армейцев к весенней части чемпионата пройдет с 14 по 26 января в Абу-Даби (ОАЭ), где запланировано две товарищеские игры, и с 30 января по 25 февраля в Турции, здесь команда сыграет шесть матчей. Всего запланировано восемь контрольных игр. Подробная информация о соперниках по всем товарищеским матчам будет опубликована на официальном сайте клуба.

Трансляции контрольных матчей московской команды покажет онлайн-платформа Окко Спорт по платной подписке. Ближайший показ запланирован на 25 января в 11.00 по московскому времени, в этот день «Торпедо» сыграет с ЦСКА. За полным расписанием можно следить на сайте сервиса. Игры будут доступны в высоком разрешении, с функцией переключения дорожки комментариев как в режиме прямой трансляции, так и в записи на всех популярных устройствах.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
Появились первые кадры с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
Трепова отказалась признавать свою вину на последнем слове в суде
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Ахмате» заявили, что «Зенит» не обращался в клуб по поводу трансфера Харина
Албанский защитник «Эмполи» Исмайли отказался от перехода в «Локомотив»
«Зенит»: где смотреть трансляции матчей зимой 2024
В «Оренбурге» сообщили, что Томпсон присоединится к команде сегодня вечером
В «Сочи» разъяснили ситуацию с возможным уходом Нобоа: «Нет ничего конкретного»
Абаскаль заявил, что останется в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В «Ахмате» заявили, что «Зенит» не обращался в клуб по поводу трансфера Харина

«Оренбург» сыграл вничью с «Навбахором» на сборе в Турции