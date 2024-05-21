ЦСКА готов купить полузащитника «Войводины» Зукича за 2 миллиона евро

ЦСКА проявляет интерес к сербскому полузащитнику «Войводины» Деяну Зукичу, сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, армейцы готовы заплатить за 23-летнего игрока 2 миллиона евро. Отмечается, что финал Кубка Сербии против «Црвены Звезды», который состоится 21 мая, посетит селекционер ЦСКА Алан Дзагоев.

Зукич выступает за основную команду «Войводины» с 2019 года. Всего он провел за клуб 195 матчей, в которых отметился 33 голами и 18 результативными передачами. В текущем сезоне на его счету 12 забитых мячей и 7 голевых передач в 42 играх во всех турнирах.

По итогам 29 туров ЦСКА с 45 очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.