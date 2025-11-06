ЦСКА готов помочь «Спартаку» после попадания «Лукойла» под санкции: «На поле — соперники, в кабинетах — единомышленники»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности армейского клуба помочь «Спартаку» после попадания компании «Лукойл» под санкции США.

— «Лукойл» попал под санкции. Если к вам придет «Спартак», готовы ли вы этому клубу помочь, если понадобится какая-то ваша консультация?

— Конечно. Безусловно, мы готовы. Если в такой сложной ситуации мы не будем объединяться... Мне очень нравится фраза, которую я часто напоминаю коллегам: на поле наши команды — соперники, но в кабинетах, в хорошем смысле этого слова, мы должны быть единомышленниками и пытаться особенно в условиях жестких ограничений, санкций, несмотря ни на что, друг другу помогать, идти вперед и дарить людям эмоции, желательно положительные. Поэтому да, конечно, мы готовы.

Ранее Министерство финансов США включило в новый санкционный список нефтегазовые компании «Лукойл» и «Роснефть». «Лукойл» является генеральным спонсором и фактическим владельцем футбольного клуба «Спартак», а также владеет стадионом «Лукойл Арена».