Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности армейского клуба помочь «Спартаку» после попадания компании «Лукойл» под санкции США.
— «Лукойл» попал под санкции. Если к вам придет «Спартак», готовы ли вы этому клубу помочь, если понадобится какая-то ваша консультация?
— Конечно. Безусловно, мы готовы. Если в такой сложной ситуации мы не будем объединяться... Мне очень нравится фраза, которую я часто напоминаю коллегам: на поле наши команды — соперники, но в кабинетах, в хорошем смысле этого слова, мы должны быть единомышленниками и пытаться особенно в условиях жестких ограничений, санкций, несмотря ни на что, друг другу помогать, идти вперед и дарить людям эмоции, желательно положительные. Поэтому да, конечно, мы готовы.
Ранее Министерство финансов США включило в новый санкционный список нефтегазовые компании «Лукойл» и «Роснефть». «Лукойл» является генеральным спонсором и фактическим владельцем футбольного клуба «Спартак», а также владеет стадионом «Лукойл Арена».
alexb2025personal
А кто-то считает, что московские клубы - не братья?
07.11.2025
volish17
Что они не знали, что к ним скоро придут когда покупали активы зарубежные , 4 года голову себе марочели .Государственным баблом спасать будете . Спартак при их рукаводстве и купание их в нефтенных долларах, за 22 года один раз чемпионом стал и кубок взял .Стадион себе захватили , хотя должен принадлежать клубу, ведь под клуб выдавалась земля . Разплодили в стране князьков вольных ,раздали на халяву государственные активы самые большие ,а теперь спасай .Теперь ещё 30 лет будем ждать чемпионства , когда Луквица вырыстит там где постоянный бурьян ещё раз .
06.11.2025
Степочкин
Так в окопах и блиндажах тоже бок о бок и на одной броне и в больничных палатах. Времена... Я уж не говорю про футболистов. Медина?! - да пожалуйста! Заболотный?! - да на здоровье! Помазун?! - ну ладно! В Спартаке уже целая конная тачанка побывала за год, осталось Забе научиться прицельно стрелять как из пулемета по воротам.
06.11.2025
Белый Медведь
А в комнатах наших сидят комиссары И девочек наших ведут в кабинет…(с) Как-то не очень прозвучало «должно решаться в кабинетах»:)
06.11.2025