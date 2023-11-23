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Сегодня, 15:57

Yeni Safak: ЦСКА готов предложить 10 миллионов евро за полузащитника «Фенербахче» Кахведжи

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Ирфан Кахведжи.
Фото Global Look Press
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ЦСКА интересуется полузащитником «Фенербахче» Ирфаном Кахведжи, утверждает издание Yeni Safak.

По данным источника, армейцы готовы предложить за 28-летнего турка около 10 миллионов евро этой зимой. При этом на футболиста также претендует ряд испанских клубов.

Кахведжи выступает за «Фенербахче» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 он забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.

Контракт хавбека с клубом действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
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