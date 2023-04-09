Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

ЦСКА — «Химки»: Тороп сыграет с первых минут, Митрюшкин дебютирует за подмосковную команду в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владислав Тороп.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА и «Химки» объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ.

Место в воротах армейцев займет Владислав Тороп, Игорь Акинфеев остался на скамейке запасных. За «Химки» в этой встрече в РПЛ дебютирует Антон Митрюшкин, который перешел в команду летом прошлого года.

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Агапов, Лукин, Носков, Кучаев, Мухин, Ермаков, Медина, Карраскаль.

«Химки»: Митрюшкин, Чежия, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Гулиев, Магомедов, Маркос Гильерме, Руденко, Садыгов.

Запасные: Гудиев, Идову, Скворцов, Мелентиевич, Хубулов, Казанцев, Главчич, Гбане, Алхазов, Дулаев, Долгов .

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Химки

Футбол
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Орлов: «Дзюба попал в хорошую команду. Если бы он был в «Торпедо» или «Нижнем», то не знал бы, что делать»
Безуглов объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе ЦСКА на матч с «Химками»
Гаврилов: «Все начали петь дифирамбы Дзюбе, но пока рано делать выводы о его роли в «Локомотиве»
Гаджиев высказался о спаде «Спартака» в весенней части сезона
«Сочи» — «Крылья Советов»: видео голов
РПЛ: «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью, «Локомотив» примет «Зенит» и другие матчи 22-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дьяков — о выступлении «Спартака»: «Это не катастрофа, но команда попала в яму»

«Сочи» — «Крылья Советов»: Гапонов вывел самарцев вперед