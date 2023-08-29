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Сегодня, 13:06

ЦСКА и «Брентфорд» интересуются защитником «Сан-Паулу» Веллингтон

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА интересуется защитником бразильского «Сан-Паулу» Веллингтоном, сообщает Globo.

По данным источника, интерес к 22-летнему футболисту также проявляет «Брентфорд», который уже связался с агентом игрока, чтобы узнать трансферную стоимость. Английский клуб готовит официальное предложение для «Сан-Паулу». ЦСКА считает бразильца перспективным левым защитником.

Действующий контракт Веллингтона с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 18 матчей и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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Источник: Globo
ФК Сан-Паулу
ФК ЦСКА (Москва)
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