ЦСКА и «Брентфорд» интересуются защитником «Сан-Паулу» Веллингтон

ЦСКА интересуется защитником бразильского «Сан-Паулу» Веллингтоном, сообщает Globo.

По данным источника, интерес к 22-летнему футболисту также проявляет «Брентфорд», который уже связался с агентом игрока, чтобы узнать трансферную стоимость. Английский клуб готовит официальное предложение для «Сан-Паулу». ЦСКА считает бразильца перспективным левым защитником.

Действующий контракт Веллингтона с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 18 матчей и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.