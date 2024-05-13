ЦСКА и «Динамо» летом сыграют с ОФК и «Партизаном» в формате «Москва против Белграда»

В Москве с 3 по 7 июля пройдет турнир Братский Кубок, в котором примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также два сербских клуба: «ОФК Белград» и «Партизан».

На турнире будет проведено четыре матча:

3 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Партизан»;

4 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА — ОФК;

6 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» — ОФК;

7 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА — «Партизан».

Игры пройдут в привычном формате — два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода командами пробиваются пенальти.

По итогам матчей будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград). За выигрышь в основное время команда получает три очка, за победу в серии 11-метровых — два, в случае поражения в серии пенальти — одно, в случае обычного поражения — 0.