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29 марта, 20:00

ЦСКА и ДоброFON запускают акцию «Гол Добра»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На весенних матчах ЦСКА в РПЛ и FONBET Кубке России пройдет акция «Гол Добра». Ее амбассадорами станут капитан команды Игорь Акинфеев и актер Сергей Бурунов.

Проект является частью благотворительной программы ДоброFON. По его условиям, за каждый мяч, забитый футболистами ЦСКА мяч в весенней части сезона, ДоброFON будет перечислять 100 000 рублей в благотворительный фонд «Линия жизни».

На момент старта акции армейцы уже забили пять голов , а это значит, что 500 000 рублей будут направлены на помощь детям, борющимся с тяжелыми заболеваниями.

Игорь Акинфеев, капитан ПФК ЦСКА и амбассадор FONBET: «К этому моменту мы уже забили пять мячей и пополнили копилку акции «Гол Добра». Надеюсь, что ближайший матч с Динамо из Махачкалы еще больше увеличит эту сумму».

Сергей Бурунов, актер и амбассадор FONBET: «ДоброFON желает подопечным фонда «Линия жизни» скорейшего выздоровления, а игрокам ЦСКА как можно больше забитых добрых мячей».

Подробности об акции можно найти в социальных сетях ДоброFON:

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Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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