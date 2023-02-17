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Сегодня, 12:53

ЦСКА и Щенников не ведут переговоры по продлению контракта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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ЦСКА не ведет переговоров с Георгием Щенниковым насчет продления контракта.

«На данный момент нет никаких переговоров между ЦСКА и Георгием Щенниковым по продлению контракта. Пока у футболиста действующее соглашение и он работает в полную силу на сборах. Надеюсь, ясность наступит весной. Щенников сверхмотивирован. У него был неудачный летний сбор из-за травмы. Поэтому Георгий не смог войти в основных кондициях в первую часть чемпионата. На зимних сборах Щенников выкладывается на двести процентов. Это профессионал до мозга и костей. Сейчас все зависит от тренерского штаба. Видит ли его в дальнейшей перспективе Федотов или нет, но пока некорректно приходить в ЦСКА и общаться насчет продления контракта», — приводит слова источника Sport24.

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года. В сезона-2022/23 футболист провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона он восстанавливался от травмы.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-17-tsska-i-shchennikov-ne-vedut-peregovory-po-prodleniyu-kontrakta
Георгий Щенников
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