Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:04

ЦСКА и «Спартаку» предложили подписать бразильского защитника Педриньо

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», представители бразильского защитника Педро Энрике Азеведо Перейры (Педриньо) предложили услуги своего клиента столичным ЦСКА и «Спартаку».

Минувший сезон 20-летний футболист провел в «Атлетико Паранаэнсе», за который сыграл в 22 матчах (из них 13 — в чемпионате Паранаэнсе), не отметившись результативными действиями, получив 2 желтые и 1 красную карточку. В настоящий момент Педриньо находится в статусе свободного агента.

Представители футболиста рассчитывают, что им удастся устроить игрока в российский клуб, поскольку и ЦСКА, и «Спартак» испытывают нехватку кадров на фланге обороны, а основной для Педриньо является позиция левого защитника.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Медведев пригрозил ответом в случае атаки на Смоленскую АЭС
Экс-глава НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Тренер «Фенербахче» о поражении от «Зенита»: «Уровень игры был хорошим. Мы не были готовы на сто процентов»
«Зенит» потерял Клаудиньо. Зато обыграл «Фенербахче» по пенальти
«Зенит» обыграл «Фенербахче» по пенальти на Кубке PARI Премьер
Малком и капитан «Фенербахче» едва не устроили потасовку в перерыве матча
Источник: «Зенит» объявит о подписании Марио Фернандеса на следующей неделе
Канчельскис предполагает, что Промес завершит карьеру в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» обыграл «Фенербахче» по пенальти на Кубке PARI Премьер

Тренер «Фенербахче» о поражении от «Зенита»: «Уровень игры был хорошим. Мы не были готовы на сто процентов»