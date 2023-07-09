ЦСКА и «Спартаку» предложили подписать бразильского защитника Педриньо

Как стало известно «СЭ», представители бразильского защитника Педро Энрике Азеведо Перейры (Педриньо) предложили услуги своего клиента столичным ЦСКА и «Спартаку».

Минувший сезон 20-летний футболист провел в «Атлетико Паранаэнсе», за который сыграл в 22 матчах (из них 13 — в чемпионате Паранаэнсе), не отметившись результативными действиями, получив 2 желтые и 1 красную карточку. В настоящий момент Педриньо находится в статусе свободного агента.

Представители футболиста рассчитывают, что им удастся устроить игрока в российский клуб, поскольку и ЦСКА, и «Спартак» испытывают нехватку кадров на фланге обороны, а основной для Педриньо является позиция левого защитника.