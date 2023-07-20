«Чемпионат»: ЦСКА интересуется форвардом сборной Чили Давилой

ЦСКА в поисках вариантов усиления атаки заинтересовался форвардом «Леона» Виктором Давилой, сообщает «Чемпионат».

25-летний чилиец перешел в мексиканский клуб в январе 2021 года из «Пачуки» за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «Леоном» истекает в конце 2024 года.

В 105 матчах за клуб он забил 33 гола и отдал 13 результативных передач. В прошлом сезоне он провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро.

За сборную Чили форвард провел 4 матча и отметился одной результативной передачей. Последний раз Давила вызывался в национальную команду на товарищеские игры со сборными Кубы (отыграл 90 минут и отметился голевой передачей) и Доминиканы (отыграл 9 минут).

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