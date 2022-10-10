Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:08

ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Суторминым

Виктория Кравченко

ЦСКА интересуется игроком «Зенита» Алексеем Суторминым, сообщает Metaratings.ru. Клуб следит за ситуацией вокруг 28-летнего полузащитника.

Ранее сообщалось, что агент Сутормина Александр Клюев заявил, что его клиент недоволен положением в петербургском клубе, так как хочет получать больше игровой практики.

С сентября 28-летний футболист сыграл в чемпионате России две минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом» 2 октября.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 12 туров, набрав 30 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-interesuetsya-futbolistom-zenita-sutorminym-1381424/
Алексей Сутормин
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпион НБА сломал челюсть партнеру. Теперь его зовут побоксировать за 10 миллионов
Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать в сторону Запада
Взрывы в Киеве и других городах Украины. Главное
В Сети показали карту взрывов на территории Украины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

КДК не будет рассматривать потасовку в перерыве матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Стадион «Локомотива» эвакуировали после анонимного звонка с угрозами