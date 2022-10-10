ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Суторминым

ЦСКА интересуется игроком «Зенита» Алексеем Суторминым, сообщает Metaratings.ru. Клуб следит за ситуацией вокруг 28-летнего полузащитника.

Ранее сообщалось, что агент Сутормина Александр Клюев заявил, что его клиент недоволен положением в петербургском клубе, так как хочет получать больше игровой практики.

С сентября 28-летний футболист сыграл в чемпионате России две минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом» 2 октября.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 12 туров, набрав 30 очков.