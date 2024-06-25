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Сегодня, 12:19

ЦСКА интересуется тунисским футболистом Раки Ауани

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер тунисского клуба «Этуаль дю Сахель» Раки Ауани интересен российскому и французскому клубу.

Как сообщает издание AfricaFoot, «Гавр» уже сделал первоначальное предложение о покупке 19-летнего игрока за 750 тысяч евро. Также футболиста хочет заполучить московский ЦСКА. Переговоры между сторонами уже идут.

В сезоне-2023/24 Ауани сыграл за «Этуаль дю Сахель» 33 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Источник: AfricaFoot
ФК Гавр
ФК ЦСКА (Москва)
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