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Сегодня, 18:15

ЦСКА ищет замену Чалову в Южной Америке и Европе

Федор Чалов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», ЦСКА, продлив на полгода контракт с нападающим Федором Чаловым, приступил к поиску замены футболисту, который в скором времени, очевидно, покинет клуб.

Приоритетными регионами для поиска форварда для красно-синих являются Южная Америка и европейские чемпионаты. Помимо этого ведется и активный скаутинг внутри России.

ЦСКА 9 апреля объявил о продлении контракта с Чаловым до лета 2025 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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