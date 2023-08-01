Календарь ЦСКА на август: расписание матчей всех турниров

Сегодня, 22:20
Армейцы в последний летний месяц проведут шесть матчей: два в рамках FONBET Кубка России и четыре в чемпионате страны.
5 августа. 20:00. ЦСКА — «Локомотив» (РПЛ)
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9 августа. 18:30. ЦСКА — «Факел» (Кубок России)
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13 августа. 20:00. ЦСКА — «Сочи» (РПЛ)
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19 августа. 15:00. «Динамо» — ЦСКА (РПЛ)
Онлайн-трансляция
25 августа. 17:30. «Оренбург» — ЦСКА (РПЛ)
Онлайн-трансляция
30 августа. 17:15. «Сочи» — ЦСКА (Кубок России)
Онлайн-трансляция
Полный календарь и результаты игр ЦСКА в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».
Видеотрансляции игр в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.