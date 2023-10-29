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Сегодня, 21:22

ЦСКА нанес «Краснодару» первое поражение в текущем сезоне РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
ЦСКА — «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА дома обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 41-й минуте с передачи Аббосбека Файзуллаева забил Федор Чалов.

«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. «Быки» с 28 очками продолжают лидировать в РПЛ.

ЦСКА одержал первую победу с сентября. Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Пари НН», а «Краснодар» дома сыграет с «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 5 ноября.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Краснодар

Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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