ЦСКА нанес «Краснодару» первое поражение в текущем сезоне РПЛ

ЦСКА дома обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 41-й минуте с передачи Аббосбека Файзуллаева забил Федор Чалов.

«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. «Быки» с 28 очками продолжают лидировать в РПЛ.

ЦСКА одержал первую победу с сентября. Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Пари НН», а «Краснодар» дома сыграет с «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 5 ноября.