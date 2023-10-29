Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

ЦСКА — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Ивич, главный тренер ФК «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче 13-го тура чемпионата России 29 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния ЦСКА — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте.

Видеотрансляцию игры бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — 19.00 мск. Также за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 12 туров армейцы занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 18 очков. Команда Владимир Ивича — лидер чемпионата, на ее счету — 28 баллов.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

РПЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Вице-президент РФС Соловьев: «Нет оснований не доверять Валерию Карпину»
Роналду и Макгрегор увидели Фьюри в нокдауне. Реакция Усика на падение Тайсона против Нганну стала мемом
Хоккеист Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча
Русскоговорящий таксист из Киева после скандала поблагодарил людей за поддержку
Аналитик назвал возможные последствия разрыва газового договора РФ и Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
«Динамо» обыграло «Урал» — 2:1. Онлайн-трансляция матча
«Динамо» — «Урал»: форвард екатеринбуржцев Ишков забил в девятку на последней минуте
«Динамо» прервало 5-матчевую серию без побед в РПЛ, обыграв «Урал»
ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Чанов считает, что Нигматуллин заслуживает место в сборной России
«Динамо» — «Урал»: Бителло забил дебютный гол в РПЛ и удвоил преимущество хозяев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Урал»: форвард екатеринбуржцев Ишков забил в девятку на последней минуте