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Сегодня, 19:30

ЦСКА — «Краснодар»: время начала и трансляция матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 29 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА примет «Краснодар» в матче 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 29 октября.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события встречи ЦСКА — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 19.00 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

По итогам 12 туров ЦСКА набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 28 баллами лидирует в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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