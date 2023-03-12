0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:16

ЦСКА — «Крылья Советов»: Чалов, Заболотный и Сычевой выйдут с первых минут

ЦСКА и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Антон ЗАболотный и Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА и «Крылья Советов» назвали составы на матч 19-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16:30 (мск).

У ЦСКА с первых минут на поле выйдут два нападающих Федор Чалов и Антон Заболотный.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Дивеев, Лукин, Щенников, Зайнутдинов, Глебов, Ушаков, Носков, Мухин, Кучаев, Ермаков, Карраскаль.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Ежов, Коваленко, Рахманович, Сычевой (Писарский).

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Солдатенков, Зуев, Бабкин, Витюгов, Чиркович, Гарре, Цыпченко, Шитов.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
12 мар, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Крылья Советов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Штаб Тутберидзе наращивает международную активность. В Европе не все этим довольны
Минздрав РФ предупредил о риске для здоровья из-за аномальной погоды
В США назвали три фундаментальные слабости Украины перед Россией
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Эстонский депутат Эплер обошел Трампа как политик с самой ужасной прической
Популярное видео
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
«Зенит» вырвал победу у «Химок» в добавленное время
«Зенит» — «Химки»: Мантуан вывел хозяев вперед
«Зенит» — «Химки»: Магомедов с пенальти сравнял счет в матче
«Зенит» — «Химки»: Магомедов отыграл один мяч гостей
Терехин назвал ключевую причину проигрыша «Динамо» от «Краснодара»
Рейна заявил, что «Торпедо» будет добиваться результата и исправлять ситуацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча

«Зенит» — «Химки»: Малком оформил дубль и догнал Промеса в списке бомбардиров РПЛ