ЦСКА — «Крылья Советов»: гости открыли счет на второй минуте

ЦСКА принимает «Крылья Советов» в Москве в матче 8-го тура чемпионата России.

Гости открыли счет уже на второй минуте: отличился защитник Николай Рассказов, который арендован самарцами у «Спартака».

Для 25-летнего футболиста это уже второй гол в нынешнем сезоне.