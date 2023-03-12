ЦСКА — «Крылья Советов»: хозяева забили два гола за две минуты

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный открыл счет на 24-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ.

Мяч после прострела с правого фланга и рикошета от защитника самарцев взмыл в воздух, и Заболотный головой переправил в дальний угол ворот.

Затем на 26-й минуте полузащитник московской команды Иван Обляков удвоил преимущество — 2:0. Защитник «Крыльев» Фернандо Констанца передержал мяч недалеко от своей штрафной, в итоге упал на газон после прессинга соперника. Обляков подхватил мяч, слева ворвался в штрафную и отправил его в дальний угол.

Для Заболотного это первый гол за ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.