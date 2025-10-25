25 октября, 17:00
ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в 13-м туре РПЛ в субботу, 25 октября. Матч в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» начинается в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцев и самарцев. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Крылья Советов» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.
Игру ЦСКА — «Крылья Советов» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 18.55 мск, за пять минут до игры.
ЦСКА в 12 турах чемпионата России набрал 24 очка и занимал третье место, у «Крыльев Советов» — 13 очков и 11-я строчка в таблице.