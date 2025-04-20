ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в Москве

ЦСКА дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 25-го тура РПЛ — 1:1.

У армейцев на 69-й минуте отличился Секу Койта. У самарцев спустя четыре минуты счет сравнял Иван Сергеев, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за фол Виллиана Роши (ЦСКА) на Владиславе Шитове («Крылья Советов»). Главный арбитр матча Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

ЦСКА набрал 48 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 27 очками — на 11-й строчке.

26 апреля ЦСКА сыграет на выезде со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ, «Крылья Советов» примут «Оренбург» 27 апреля.