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Сегодня, 16:02

Гол Чалова в меньшинстве спас ЦСКА от поражения в матче с «Крыльями Советов»

Ана Горшкова
Корреспондент
ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью — 2:2.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура чемпионата России — 2:2.

Гости открыли счет уже на второй минуте: отличился защитник Николай Рассказов. На 22-й минуте самарцы удвоили преимущество, благодаря голу полузащитника Никиты Салтыкова. На 32-й минуте ЦСКА отыграл один мяч. Форвард красно-синих Антон Заболотный реализовал пенальти.

Во втором тайме на 61-й минуте защитник армейцев Виллиан Роша получил вторую желтую карточку в игре и оставил команду в меньшинстве.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов спас свой клуб от поражения, забив на 75-й минуте. На 90+1-й минуте защитник «Крыльев» Александр Солдатенков получил красную карточку.

ЦСКА третий матч подряд сыграл вничью. Команда с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» находятся на второй строчке (15 очков).

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Крылья Советов

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
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 - : -
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