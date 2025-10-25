Видео
25 октября, 17:52

ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент

ЦСКА и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Вильягра, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Алеррандро.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Костанца, Чернов, Евгеньев, Бабкин, Рахманович, Марин, Ахматов.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;.ЦСКА — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Крылья Советов

4

  • андрей андреев

    Надеюсь, что Песьяк снова привезет.

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Лукин в каждом матче пожарит и привозит опасные моменты воротам ЦСКА. Да еще с кукурузоохраняющим Дивеем в пару. Уж лучше бы Селестини Мойзеса цетр.беком поставил. Снова в полузащите бесполезный Обляк и бестолковый Круг. Есть же кому играть хавбеками в составе армейцев, кроме этих игруль недоучек.

    25.10.2025

  • Russpiel

    Наконец дошло и стали Лукина вместо Виктора ставить.

    25.10.2025

