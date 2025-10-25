25 октября, 17:52
ЦСКА и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Тороп, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Вильягра, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Алеррандро.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Костанца, Чернов, Евгеньев, Бабкин, Рахманович, Марин, Ахматов.
Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча.
андрей андреев
Надеюсь, что Песьяк снова привезет.
25.10.2025
Saiga-спринтер
Лукин в каждом матче пожарит и привозит опасные моменты воротам ЦСКА. Да еще с кукурузоохраняющим Дивеем в пару. Уж лучше бы Селестини Мойзеса цетр.беком поставил. Снова в полузащите бесполезный Обляк и бестолковый Круг. Есть же кому играть хавбеками в составе армейцев, кроме этих игруль недоучек.
25.10.2025
Russpiel
Наконец дошло и стали Лукина вместо Виктора ставить.
25.10.2025