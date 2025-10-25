ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

Saiga-спринтер

Лукин в каждом матче пожарит и привозит опасные моменты воротам ЦСКА. Да еще с кукурузоохраняющим Дивеем в пару. Уж лучше бы Селестини Мойзеса цетр.беком поставил. Снова в полузащите бесполезный Обляк и бестолковый Круг. Есть же кому играть хавбеками в составе армейцев, кроме этих игруль недоучек.

25.10.2025