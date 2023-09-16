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Сегодня, 12:50

ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Кучаев, Обляков, Гайич, Зделар, Заболотный, Давила.

Запасные: Тороп, Агапов, Лукин, Рядно, Мухин, Ермаков, Глебов, Арбузов, Кисляк, Мендес, Файзуллаев, Чалов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Салтыков, Рахманович, Шитов.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Барач, Лысов, Хубулов, Витюгов, Ушаков, Бобер, Асайдуллин, Писарский, Карпицкий.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Крылья Советов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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