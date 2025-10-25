Видео
25 октября, 08:15

ЦСКА — «Крылья Советов»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.00 мск

ЦСКА и «Крылья Советов» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Крылья Советов» встретятся в матче 13-го тура чемпионата России в субботу, 25 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Крылья Советов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцев и самарцев. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Крылья Советов» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу москвичей и самарцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;.ЦСКА — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В 12 турах премьер-лиги ЦСКА набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 13 очками располагаются на 11-й строчке в чемпионате России.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
