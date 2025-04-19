ЦСКА и «Крылья Советов» будут играть в чемпионате России 20 апреля

ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 20 апреля. Начало игры на «ВЭБ Арене» в Москве — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Следить за ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Крылья Советов» можно в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется в 19.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

В 24 турах РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и перед туром занимал четвертое место в РПЛ, соперником армейцев в предыдущем матче чемпионата был «Оренбург» (2:0). «Крылья Советов» с 26 очками шли на 11-й строчке, в предыдущем туре самарцы обыграли «Химки» (3:1).