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Сегодня, 19:15

ЦСКА — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА и «Крылья Советов» будут играть в чемпионате России 20 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 20 апреля. Начало игры на «ВЭБ Арене» в Москве — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Следить за ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Крылья Советов» можно в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется в 19.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Крылья Советов

В 24 турах РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и перед туром занимал четвертое место в РПЛ, соперником армейцев в предыдущем матче чемпионата был «Оренбург» (2:0). «Крылья Советов» с 26 очками шли на 11-й строчке, в предыдущем туре самарцы обыграли «Химки» (3:1).

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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