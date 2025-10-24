ЦСКА и «Крылья Советов» встретятся в 13-м туре чемпионата России в субботу, 25 октября. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

25 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Крылья Советов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 12 туров Премьер-лиги армейцы набрали 24 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Самары с 13 очками располагается на 11-й строчке в чемпионате России.

