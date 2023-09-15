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Сегодня, 14:00

ЦСКА — «Крылья Советов»: время начала трансляции и где смотреть матч РПЛ

ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России 16 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА дома сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 16 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 13.55 мск. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры ЦСКА — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Крылья Советов

РПЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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