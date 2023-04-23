Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:29

ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью

Мария Гусева
Антон Заболотный и Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата России — 1:1. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена».

Счет открыл нападающий армейцев Антон Заболотный на 22-й минуте встречи. На 87-й минуте отличился форвард железнодорожников Вильсон Изидор и установил окончательный счет матча.

«Локомотив» остался в меньшинстве на 40-й минуте встречи. Защитник Марио Митай получил две желтые карточки и был удален с поля.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке — 29 очков.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Ахматом» 29 апреля. «Локомотив» встретится с «Химками» на день позже.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
14
154
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Федотов: «Мы доминировали, но потеряли два очка»
Булыкин: «Изидор может побороться с Дзюбой. Будет интересно посмотреть на их конкуренцию»
Галактионов объяснил, почему выпустил Изидора на замену в матче с ЦСКА
Пономарев раскритиковал Федотова за ничью с «Локо»: «Он просто сломал игру»
Сумасшедшая развязка в московском дерби. «Локомотив» вырвал у ЦСКА ничью, большую часть матча играя в меньшинстве
РПЛ: «Зенит» победил «Динамо», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи 24-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Локомотив»: Изидор сравнял счет через 10 минут после первого выхода на поле с ноября

РПЛ: «Зенит» победил «Динамо», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи 24-го тура