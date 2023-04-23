ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью

ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата России — 1:1. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена».

Счет открыл нападающий армейцев Антон Заболотный на 22-й минуте встречи. На 87-й минуте отличился форвард железнодорожников Вильсон Изидор и установил окончательный счет матча.

«Локомотив» остался в меньшинстве на 40-й минуте встречи. Защитник Марио Митай получил две желтые карточки и был удален с поля.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке — 29 очков.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Ахматом» 29 апреля. «Локомотив» встретится с «Химками» на день позже.