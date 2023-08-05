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Сегодня, 21:58

ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче РПЛ, Мухин оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
ЦСКА — «Локомотив» — 4:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА крупно обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура чемпионата России — 4:1. Встреча прошла на «ВЭБ Арене».

Счет в игре открыл нападающий Федор Чалов на 29-й минуте с пенальти. Через две минуты преимущество армейцев удвоил защитник Милан Гайич, которому Чалов отдал пас пяткой.

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Во втором тайме на 55-й минуте полузащитник ЦСКА Максим Мухин забил третий гол команды в матче. Затем на 61-й минуте защитник железнодорожников Егор Погостнов отыграл один мяч, но через три минуты Мухин забил гол, оформив дубль.

ЦСКА набрал 6 очков в трех турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матча в турнире команда проведет дома против «Сочи».

«Локомотив» с 4 баллами находится на 8-й строчке. В 4-м туре РПЛ железнодорожники сыграют на своем поле с «Крыльями Советов».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:1
Локомотив

Федор Чалов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
10
118
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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