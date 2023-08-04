В субботу, 5 августа, ЦСКА и «Локомотив» сыграют в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва). Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния ЦСКА и «Локомотив».

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира — в 19.30. Также за играми РПЛ сезона-2023/24 можно следить по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Железнодорожники трижды выигрывали чемпионат страны (2002, 2004, 2018). ЦСКА — шестикратный чемпион России (2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016). В прошлом сезоне золотые медали пятый раз подряд достались петербургскому «Зениту».