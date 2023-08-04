Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:00

ЦСКА — «Локомотив»: время начала и где смотреть матч 3-го тура РПЛ

ЦСКА и «Локомотив» сыграют 5 августа 2023 в 20.00
Валентина Глазко
Корреспондент
Заболотный и Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В субботу, 5 августа, ЦСКА и «Локомотив» сыграют в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва). Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния ЦСКА и «Локомотив».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира — в 19.30. Также за играми РПЛ сезона-2023/24 можно следить по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Железнодорожники трижды выигрывали чемпионат страны (2002, 2004, 2018). ЦСКА — шестикратный чемпион России (2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016). В прошлом сезоне золотые медали пятый раз подряд достались петербургскому «Зениту».

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. РПЛ: расписание трансляций матчей 3-го тура
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российская теннисистка Корнеева заявила, что не думает о смене гражданства
Представительница Сомали пробежала стометровку на Универсиаде за 21 секунду и установила антирекорд
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
«Краснодар» — «Пари НН»: Сперцян с пенальти вывел хозяев вперед
«Краснодар» — «Пари НН»: Сперцян открыл счет с пенальти. Онлайн трансляция матча
Помощник арбитра Семенов получил травму в матче «Краснодар» — «Пари НН»
Мостовой: «У «Динамо» сильная команда, интересный тренер, но пока трудный период»
«Краснодар» — «Пари НН»: Сперцян и Кордоба сыграют с первых минут
Промес оценил старт сезона для «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «У «Динамо» сильная команда, интересный тренер, но пока трудный период»

Помощник арбитра Семенов получил травму в матче «Краснодар» — «Пари НН»