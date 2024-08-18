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Сегодня, 16:00

ЦСКА — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет «Локомотив» в 5-м туре РПЛ 18 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ЦСКА — «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА сыграет против «Локомотива» в центральном матче 5-го тура РПЛ в воскресенье, 18 августа, в Москве на «ВЭБ Арене». Начало игры — в 17.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события матча ЦСКА — «Локомотив» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

Команды являются соседями по турнирной таблице. «Локомотив» после 4-го тура занимает третье место с 9 очками, а ЦСКА — четвертый (7 очков). Армейцы в прошлом туре потерпели первое поражение — в гостях от «Краснодара» (1:2). У «Локо» же три победы и одно поражение от «Динамо».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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