ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на матч 5-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Глебов, Кисляк, Яковлев, Шуманский, Койта.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Тикнизян, Погостнов, Митай, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сарвели, Раков, Радиковский.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 18 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 17.30 (мск).