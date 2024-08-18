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Сегодня, 16:19

ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на матч 5-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Глебов, Кисляк, Яковлев, Шуманский, Койта.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Тикнизян, Погостнов, Митай, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сарвели, Раков, Радиковский.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 18 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 17.30 (мск).

Марко Николич&nbsp;&mdash; Михаил Галактионов. ЦСКА — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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