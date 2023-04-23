Сегодня, 18:13
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА — «Локомотив» в 24-м туре РПЛ.
Защитник армейцев Мойзес пропускает игру из-за рождения дочери. В стартовом составе железнодорожников дебютирует 17-летний Михаил Щетинин.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Роша, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Дукин, Агапов, Глебов, Щенников, Мухин, Кучаев, Ермаков, Карраскаль.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Щетинин, Дзюба, Глушенков, Пиняев, Камано.
Запасные: Худяков, Митров, Смольников, Живоглядов, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Куликов, Марадишвили, Игнатьев, Раков, Изидор.
Начало встречи — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.