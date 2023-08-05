ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы на матч РПЛ

ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Глебов, Рядно, Носков, Зделар, Кисляк, Ермаков, Арбузов, Обухов, Гайч.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Самошников, Кузьмичев, Погостнов, Митай, Баринов, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Запасные: Гильерме, Худяков, Ненахов, Сильянов, Морозов, Фассон, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Сарвели, Изидор.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.