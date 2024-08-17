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Сегодня, 17:30

ЦСКА — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА и «Локомотива» проведут московское дерби в воскресенье
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Локомотив» сыграют матч 5-го тура чемпионата России в воскресенье, 18 августа. Московское дерби пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 17:30.

В прямом эфире матч ЦСКА — «Локомотив» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до игры и также будет доступна на сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

«Локомотив» набрал девять очков в четырех турах чемпионата России. Железнодорожники победили «Акрон», «Ахмат» и махачкалинское «Динамо», но уступили московскому «Динамо». ЦСКА набрал семь очков — сыграл вничью с «Ростовом», победил «Пари НН» и «Оренбург», потерпел поражение от «Краснодара».

В сезоне-2023/24 в первом круге РПЛ ЦСКА победил «Локо» с крупным счетом (4:1), во втором круге была зафиксирована ничья (3:3).

ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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