ЦСКА и «Локомотива» проведут московское дерби в воскресенье

ЦСКА и «Локомотив» сыграют матч 5-го тура чемпионата России в воскресенье, 18 августа. Московское дерби пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 17:30.

В прямом эфире матч ЦСКА — «Локомотив» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до игры и также будет доступна на сайте matchtv.ru.

«Локомотив» набрал девять очков в четырех турах чемпионата России. Железнодорожники победили «Акрон», «Ахмат» и махачкалинское «Динамо», но уступили московскому «Динамо». ЦСКА набрал семь очков — сыграл вничью с «Ростовом», победил «Пари НН» и «Оренбург», потерпел поражение от «Краснодара».

В сезоне-2023/24 в первом круге РПЛ ЦСКА победил «Локо» с крупным счетом (4:1), во втором круге была зафиксирована ничья (3:3).