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Судейство

Сегодня, 21:04

ЦСКА — «Локомотив»: за что Левников наказал 11-метровым гостей?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фол в матче ЦСКА — «Локомотив».
Фото Скриншот из трансляции
Фол в матче ЦСКА — «Локомотив».
Фото Скриншот из трансляции
Фол в матче ЦСКА — «Локомотив».
Фото Скриншот из трансляции
Фол в матче ЦСКА — «Локомотив».
Фото Скриншот из трансляции
Фол в матче ЦСКА — «Локомотив».
Фото Скриншот из трансляции
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Telegram Дзен

На 28-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 ЦСКА — «Локомотив» арбитр Кирилл Левников уверенно показал на 11-метровую отметку, зафиксировав фол Ильи Самошникова в штрафной площади железнодорожников. Версии того, что случилось, были разные: задержка Федора Чалова рукой, подножка, толчок в спину.

Фол в матче ЦСКА — «Локомотив».
Фото Скриншот из трансляции
Фол в матче ЦСКА — «Локомотив».
Фото Скриншот из трансляции

Но при внимательном изучении повторов можно предположить, что дело в другом. Самошников, оказавшись позади соперника, сыграл неосторожно. Он подбил Чалову левую ногу, в результате чего сбилось движение армейца, и эта левая нога попала Федору в правую. После этого он упал.

Фол в матче ЦСКА — «Локомотив».
Фото Скриншот из трансляции
Фол в матче ЦСКА — «Локомотив».
Фото Скриншот из трансляции

Такие фолы уже случались в чемпионате России, и их наказывали 11-метровыми.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Левников
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