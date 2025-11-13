ЦСКА победил молодежный состав в тренировочном матче

13 ноября, 12:16
ЦСКА одержал победу над молодежным составом в тренировочном матче — 2:1.
Игра прошла на базе московского клуба в Ватутинках в формате из двух таймов по 30 минут.
В основном составе отличился Матия Попович, еще один мяч был забит в результате автогола. За молодежку голом отметился Александр Марков.
Основной состав ЦСКА: Тороп, Гайич, Бадмаев, Жоао Виктор, Николаев, Вильягра, Верде, Руис, Попович, Кармо, Алеррандро.
Молодежка: Баровский, Чегемов, Гончаров, Маврин, Свансон, Ананьев, Корнеев, Шуманский, Сериков, Джанашия, Марков.
После 15 туров армейцы с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая расположившемуся на первой позиции «Краснодару» (33 очка) по дополнительным показателям.
Sergey Sparker
Серикова пора за основу выпускать, хотя бы на замену. Классный будет игрок.
13.11.2025
Степочкин
Молодец Челистини, время не теряет, просматривает молодежь. Уверен скоро увидим новичков в основе.
13.11.2025
Valekka
Могли бы крупно проиграть-для поднятия духа молодёжи! Эх вы-стратегически мыслить надо!:))
13.11.2025