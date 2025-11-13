ЦСКА победил молодежный состав в тренировочном матче

ЦСКА одержал победу над молодежным составом в тренировочном матче — 2:1.

Игра прошла на базе московского клуба в Ватутинках в формате из двух таймов по 30 минут.

В основном составе отличился Матия Попович, еще один мяч был забит в результате автогола. За молодежку голом отметился Александр Марков.

Основной состав ЦСКА: Тороп, Гайич, Бадмаев, Жоао Виктор, Николаев, Вильягра, Верде, Руис, Попович, Кармо, Алеррандро.

Молодежка: Баровский, Чегемов, Гончаров, Маврин, Свансон, Ананьев, Корнеев, Шуманский, Сериков, Джанашия, Марков.

После 15 туров армейцы с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая расположившемуся на первой позиции «Краснодару» (33 очка) по дополнительным показателям.