13 ноября, 12:16

ЦСКА победил молодежный состав в тренировочном матче

Алина Савинова

ЦСКА одержал победу над молодежным составом в тренировочном матче — 2:1.

Игра прошла на базе московского клуба в Ватутинках в формате из двух таймов по 30 минут.

В основном составе отличился Матия Попович, еще один мяч был забит в результате автогола. За молодежку голом отметился Александр Марков.

Основной состав ЦСКА: Тороп, Гайич, Бадмаев, Жоао Виктор, Николаев, Вильягра, Верде, Руис, Попович, Кармо, Алеррандро.

Молодежка: Баровский, Чегемов, Гончаров, Маврин, Свансон, Ананьев, Корнеев, Шуманский, Сериков, Джанашия, Марков.

После 15 туров армейцы с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая расположившемуся на первой позиции «Краснодару» (33 очка) по дополнительным показателям.

4

  • Sergey Sparker

    Серикова пора за основу выпускать, хотя бы на замену. Классный будет игрок.

    13.11.2025

  • Степочкин

    Молодец Челистини, время не теряет, просматривает молодежь. Уверен скоро увидим новичков в основе.

    13.11.2025

  • Valekka

    Могли бы крупно проиграть-для поднятия духа молодёжи! Эх вы-стратегически мыслить надо!:))

    13.11.2025

    Футбол
    ФК ЦСКА (Москва)
