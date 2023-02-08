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Сегодня, 23:03

ЦСКА начал заключительный сбор в Турции

Мария Гусева
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Начался заключительный зимний учебно-тренировочный сбор ЦСКА в Белеке (Турция), сообщила пресс-служба армейцев.

Сегодня, 8 февраля, футболисты московского клуба провели вечернюю тренировку. Состав для работы на заключительном сборе остался прежним. К работе в общей группе приступил полузащитник Саша Зделар, который до этого тренировался в Турции по индивидуальному графику.

ЦСКА запланировал три товарищеских матча на этот сбор. Армейцы встретятся с «Ахматом» (11 февраля), московским «Динамо» (15 февраля) и «Рубином» (19 февраля).

На данный момент ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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