ЦСКА намерен добиться аннулирования красной карточки Гайича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» сообщил о намерении добиться аннулирования красной карточки защитника Милана Гайича, полученной в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

«Мы будем добиваться аннулирования красной карточки Милана Гайича», — сказал Брейдо «СЭ».

В самом конце первого тайма арбитр Владислав Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала судья назначил 11-метровый удар в ворота гостей, решив, что Милан Гайич с фолом остановил Ивана Олейникова. При этом Безбородов наказал армейца желтой карточкой. Затем Безбородов дал сигнал на выполнение пенальти, удар был произведен — Акинфеев его отбил, а его партнер по команде, не вбежавший в штрафную до удара, но первым прибежавший к отскочившему мячу, выбил его за пределы поля. Далее в нарушение протокола ВАР Безбородов отправился к монитору смотреть фол Гайича. После этого он поменял желтую карточку на красную и удалил армейца с поля. Затем он назначил повторный 11-метровый удар, который был реализован.