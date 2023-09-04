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Сегодня, 02:35

ЦСКА не будет обращаться в ЭСК по поводу судейства в матче с «Зенитом»

Сергей Разин
корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением о судействе в матче 7-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Мы не будем обращаться в ЭСК, потому что давно внутри сформулировали позицию — обращаться будем только в крайних случаях, когда есть необходимость не просто в рамках беллетристики и ничего не определяющих с точки зрения результата команды обсуждений поднять шум, а когда есть реальная необходимость защитить своего игрока, как это было в случаях со «Спартаком» и «Ахматом». Когда это делается просто, чтобы поспорить, мы не считаем нужным клубу такой подход.

Но, действительно, возникла непонятная ситуация, когда боковой арбитр поднял флажок и показал, что мяч ушел от игрока Зенита и должен быть удар от ворот. Это видел Игорь Владимирович Акинфеев и многие другие игроки, но Павел Кукуян показал в этот же момент на угловой, и он сразу был разыгран, хотя лайнсмен показывал в тот же момент совершенно другое решение, и последовала неразбериха. Как говорят, бригада успела между собой поспорить и далее на поле, во время матча и после, но увы, по итогу данная проблема из-за дискоммуникации стала нашей. Как сказал в раздевалке Владимир Валентинович, это футбол», — приводит слова Брейдо РИА «Новости».

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230903/futbol-1893980654.html
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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