ЦСКА не планирует продлевать контракт с защитником Щенниковым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не планирует продлевать контракт с защитником Георгием Щенниковым.

«К сожалению, мы видим, что количество игрового времени, которое Жора имеет сейчас, объективно не соответствует его уровню. Другое дело, что есть объективные причины в виде конкуренции и так далее. Поэтому очевидно, что Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке. На данный момент я не вижу предпосылок для продления контракта», — приводит ТАСС слова Бабаева.

Действующий контракт Щенникова с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года. Футболист выступает за основную команду армейцев с 2009 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей за ЦСКА во всех турнирах и не отметился результативными действиями.