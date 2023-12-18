ЦСКА не собирается продавать Чалова этой зимой

ЦСКА не намерен продавать нападающего Федора Чалова в зимнее трансферное окно, сообщает RT.

По данным источника, 25-летним россиянином интересуются клубы из Турции и других европейских стран, но армейцы не готовы расставаться с лучшим бомбардиром команды в середине сезона.

При этом сам футболист желает продолжить карьеру в одном из топ-5 европейских чемпионатов.

Чалов — воспитанник ЦСКА, в сезоне-2023/24 форвард забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за команду во всех турнирах.

Во второй половине сезона-2021/22 футболист играл за «Базель» на правах аренды. Нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативных паса в 16 матчах за швейцарскую команду.